Filmregisseur und Oscar-Preisträger Jiri Menzel gestorben

Der tschechische Filmregisseur und Oscar-Preisträger Jiri Menzel ist tot. Er starb am Samstagabend nach langer Krankheit im Alter von 82 Jahren in Prag im Kreis seiner Familie, wie seine Frau Olga am Sonntag auf Facebook bekanntgab. Für seine Komödie "Liebe nach Fahrplan" hatte er im Jahr 1968 den Oscar für den besten ausländischen Film entgegengenommen.

Menzel galt als Vorreiter der tschechoslowakischen Neuen Welle der 1960er Jahre, die von einer großen Experimentierfreudigkeit gekennzeichnet war. Mit dem Einmarsch der Sowjettruppen in die CSSR im August 1968 nahm diese Zeit der künstlerischen Freiheit für Filmemacher ein jähes Ende. Menzel, bekannt für seinen hintersinnigen Humor, verfilmte zahlreiche literarische Stoffe des Schriftstellers Bohumil Hrabal (1914-1997), darunter "Ich habe den englischen König bedient" aus dem Jahr 2006 mit der Deutschen Julia Jentsch und Oldrich Kaiser in den Hauptrollen. Geboren worden war er am 23. Februar 1938 in Prag als Sohn eines Kinderbuchautors. Zu seinen Schülern an der Prager Filmhochschule FAMU zählte unter anderen der Bosnier Emir Kusturica. In der slowakisch-tschechisch-österreichischen Koproduktion "Dolmetscher" - ein Roadmovie in die nationalsozialistische Vergangenheit - spielte Menzel zuletzt mit Peter Simonischek eine Hauptrolle. Quelle: Apa/Dpa