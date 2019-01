Haha, Sex! Oder: Lachen, so wie damals

"Love Machine" entlarvt den verkrampften Umgang mit Sex.

Georgy Hillmaier (Thomas Stipsits), Held der Komödie "Love Machine", ist die talentfreiere Hälfte einer Hochzeitsband, bis sein Kollege unvermutet stirbt. Mangels anderer Einkommensmöglichkeiten entschließt er sich, auf Callboy umzusatteln. Sonst ist er nicht so ein Hengst, rein vom Aussehen her. Aber seine Schwester vermittelt ihm unbefriedigte Kundinnen. Bald brummt das Geschäft. Unglücklicherweise verliebt sich Georgy aber in Jadwiga (Claudia Kottal) und mit der Liebe und der Sexarbeit ist das eine komplizierte Sache.