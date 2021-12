"Herr Bachmann und seine Klasse": Wenn Schule der beste Ort ist

Die Doku "Herr Bachmann und seine Klasse" ist einer der schönsten Filme des Jahres - über einen Lehrer, der seinen Schulkindern neben Mathematik und Musik auch Mitgefühl und Mut lehrt.

Herr Bachmann ist ein Idealfall. Einen wie ihn braucht jedes Kind, einen Lehrer, der Respekt und Freude am Lernen vermittelt, der hinhört auf die Kinder, sie als ganze Menschen sieht. Im Dokumentarfilm "Herr Bachmann und seine Klasse" begleitet die Regisseurin Maria Speth den Lehrer Dieter Bachmann ein Jahr lang, wie er seine Schülerinnen und Schüler der sechsten Jahrgangsstufe unterrichtet. In der Klasse sitzen Kinder aus zwölf Herkunftsnationen, manche sind erst seit Kurzem in Deutschland und können erst ein paar Worte ...