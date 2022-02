Horrorfilm "The Sadness": Ein Virus läuft Amok

"The Sadness" ist ein Pandemiefilm der besonders unappetitlichen Sorte.

Blut, Beuschel und Brutalität, alles ganz normal in Zombiehorrorfilmen. Doch "The Sadness" unter der Regie und nach dem Drehbuch des Kanadiers Rob Jabbaz und realisiert in Taiwan, wo Horrorzombies auf der Leinwand besonders beliebt sind, versucht, die Sache ein paar Grade heftiger zu gestalten - dass der Film im zweiten Jahr der Coronapandemie produziert wurde, macht sich deutlich bemerkbar.

"The Sadness" schildert die Überlebenstaktiken eines jungen Paares, das inmitten einer Pandemie mit dem "Alvin"-Virus seinem Alltag nachzugehen versucht. ...