Horrorkomödie "Freaky": Im Körper des Serienkillers

Die Horrorkomödie "Freaky" mixt Teenie-Horror-Klischees mit Körpertauschblödsinn, mit dem Ergebnis grausig-herrlicher Unterhaltung.

Grauslich ist es schon sehr, wie der "Blissfield Butcher" genannte Serienkiller (gespielt von Vince Vaughn) seine Opfer hinmetzelt, aber das muss auch so sein, denn sonst wäre "Freaky" an der Zielgruppe vorbeiproduziert. Alle Klischees sind da: Die Teenie-Pärchen beim Schauergeschichtenerzählen, die altkluge Blondine, die Verfolgungsjagd durch ein finsteres Haus, der Mörder mit der Maske, und dann der harte Schnitt zum nächsten Tag: Es ist Donnerstag, der 12., in den Gängen einer High School, in der Millie (Kathryn Newton) bei den ...