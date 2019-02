Modetrends zwischen Babyrosa und Science Fiction in der Oscar-Nacht, "Smoking-Kleid" erstaunte

Das am meisten diskutierte Oscar-Outfit stammt in diesem Jahr von einem Mann: Billy Porter trug ein Smokingkleid! Und wenn dann auch noch eine Frau - Elsie Fisher - in einem dreiteiligen Anzug erscheint, ist die Irritation perfekt. Was ist männlich, was weiblich - das wird gerade ohnehin in der Mode neu verhandelt, jetzt in Ansätzen auch auf dem roten Teppich.

SN/APA/AFP/JB LACROIX Bill Porter durchbrach Geschlechterrollen.

Überhaupt waren die Männer die heimlichen Stars des Defilees vor der Preisverleihung. Statt des traditionellen Smokings setzten einige auf Variationen in Samt und Farbe. Bei den Frauen war Pink ganz stark vertreten. Der Gegentrend führt mit Silber, Spiegeln und Metallic-Glanz in Richtung Science Fiction. Auch Schwarz hatte einen großen Auftritt. Und: Immer mehr Hosen sind zu sehen. Ein Statement gegen die Erotisierung - als indirekte Folge der MeToo-Debatte? Anzeige Modische Tops und Flops der Oscar-Nacht Top: Vielleicht hatte sich jemand von ihr einen Skandal erhofft. Lady Gaga trug immerhin schon mal ein Kleid aus Fleisch. Doch was macht sie? Kommt in einer schlichten, hocheleganten schwarzen Bustierrobe mit Schleppe von Alexander McQueen - und am Hals funkelt ein 128-karätiger Tiffany-Diamant. SN/APA/AFP/JB LACROIX Lady Gaga trug auch Schwarz Flop: Wahrscheinlich ist das gar kein Kleid. Irgendjemand hat einfach nur pinkfarbene Rüschen über Linda Cardellini ausgeschüttet. Anzeige Gut, das macht man vielleicht mal aus Jux. Aber muss man damit zu den Oscars gehen? SN/Richard Shotwell/Invision/AP Linda Cardellini im Rüschen-Meer. Top: Ein zarter Fliederton. Und dann auch nach Tüll. Klingt erst einmal nach Puppenstube. Bis man Kacey Musgraves in ihrem atemberaubenden Stufenkleid von Giambattista Valli Couture gesehen hat. Da passt einfach alles - bis hin zur strengen Frisur als Kontrastpunkt. SN/Richard Shotwell/Invision/AP Rüschen, die Zweite: Kacey Musgraves. Flop: Vielleicht hatte sie einfach nur die Oscar-Nacht vergessen. Da blieb Nicole Holofcener natürlich keine Zeit mehr zum Umziehen. Im schwarzen Business-Outfit ab ins Taxi und dann ganz schnell ins Dolby Theatre. SN/APA/AFP/MARK RALSTON Nicole Holofcener kam schlichter. Top: Elsie Fisher pfeift auf Konventionen - und erscheint in einem dreiteiligen Anzug. Und der stammt auch noch von einem der einflussreichsten Menswear-Designer: Thom Browne. Das ist ziemlich frech, aber auch verdammt cool. SN/APA/AFP/VALERIE MACON Elsie Fisher (r.) im Anzug. Flop: Jetzt legt man sich natürlich mit einer Fachfrau an. Sandy Powell ist Kostümbildnerin. Irgendetwas wird sie sich mit diesem Anzug im flimmernden Streifen-Mix gedacht haben. Nur was? SN/APA/AFP/MARK RALSTON Sandy Powell, gestreift. Top: Allein für die Tatsache, dass ihr Kleid von Chanel war, verdient Tessa Thompson eine Würdigung. Viele hätten mit mehr Hommage an Karl Lagerfeld gerechnet. SN/Chris Pizzello/Invision/AP Hommage an den verstorbenen Karl Lagerfeld: Tessa Thompson trägt Chanel. Top + Flop: Einerseits: Hammer-Auftritt, Glenn Close! Gold und Schleppe (von Carolina Herrera). Andererseits: Die Schauspielerin wird hier nicht zur Königin gekrönt, es ist "nur" die Oscar-Nacht. SN/Chris Pizzello/Invision/AP Solala, Glenn Close. Flop: Ja, er ist eine Stilikone. Ja, Männer dürfen gern etwas mehr Modemut zeigen. Aber ein Anzug mit kurzen Hosen in Tarnfarben, echt jetzt, Pharrell Williams? Und dann haben wir noch nicht einmal über die weißen Socken in den schwarzen Schuhen gesprochen. SN/Chris Pizzello/Invision/AP Pharrell William (r.) gewöhnungsbedürftig. Top: So geht Extravaganz! Billy Porter kommt in einem Smokingkleid! Vielleicht das modische Highlight des gesamten Abends schlechthin. SN/Richard Shotwell/Invision/AP Billy Porter, der Hingucker des Abends. Flop: Was macht denn dieser Schaffner auf dem roten Teppich? Oh, sorry, das sind ja Sie, Mr. Spike Lee... Mit der Mütze hätte man den Regisseur tatsächlich fast für einen Eisenbahner halten können. Dafür war der violett-farbene Anzug ein Hingucker. SN/APA/AFP/JB LACROIX Bunt, bunter, Spike Lee. Top: Von wegen langweilig. Ein Smoking kann auch ein Fashion-Statement sein, wie Stephan James und David Oyelowo in ihren farbigen Etro-Kombinationen aus Samt beweisen. SN/Richard Shotwell/Invision/AP Stephan James in Etro, genau wie . . . SN/Richard Shotwell/Invision/AP . . . David Oyelowo. Quelle: Apa/Dpa

Mehr zum Thema