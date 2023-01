Neue Doku "Sturm am Manaslu" mit Reinhold Messner: Alte Männer und der Tod am Berge

In "Sturm am Manaslu" erinnert Reinhold Messner an eine Tragödie.

Am Ende sitzen da die fünf alten Männer, wenn sie vielleicht auch keine ganz dicken Freunde sind, dann sind sie doch lebenslang verbunden. Sie sitzen auf einem Felsen vor dem Schloss Juval, der Blick geht weit über den Vinschgau. Die wehenden tibetanischen Gebetsfahnen künden von Weitgereistheit. Die Erinnerungen der fünf schweifen über den Himalaya, die Wände des Manaslu, des mit 8163 Meter achthöchsten Bergs der Welt, hinauf. Sie denken an strahlende Tage und tödlichen Wetterumschwung, und die Gedanken wehen weit, ...