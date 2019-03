Nicole Kidman kämpft in dem Polizeithriller "Destroyer" gegen sich selbst an - in einer drastischen Rolle, die im Gegensatz zu ihrer bisherigen Karriere steht.

Eine desillusionierte Polizistin wird von ihrer Vergangenheit eingeholt: Vor vielen Jahren war Erin Bell (gespielt von Nicole Kidman) als verdeckte Ermittlerin im Drogenmilieu, doch der Einsatz ging tödlich schief. Jetzt ist überraschend eine Leiche aufgetaucht, die mit dem Fall damals ...