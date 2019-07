Ruth Beckermann eines von 842 neuen Mitglieder der Oscar-Akademie

Die Wiener Regisseurin Ruth Beckermann und der aus der Steiermark stammende Kameraverleiher Otto Nemenz gehören nun zum illustren Kreis der Mitglieder der Oscar-Akademie. Die beiden Österreicher gehören zur Runde von 842 Filmschaffenden, die von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences heuer als neue Mitglieder eingeladen werden, wie der Verband am Montag in Beverly Hills mitteilte.

SN/APA (Archiv/AFP/GETTY)/John Lamp Die Wiener Regisseurin Ruth Beckermann ist mit dabei