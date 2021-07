Salzburg-Premiere mit Verena Altenberger in "Me, We": "Und wo sind hier die Flüchtlinge?"

Verena Altenberger brilliert im Film "Me, We". Über die Schwierigkeiten des Über- und Zusammenlebens im Schmelztiegel Europa.

Sie kommt verschwitzt an, ein Tuch um die Haare geschlungen, Tramperrucksack und ein offenes Lachen im Gesicht. "Und wo sind hier die Flüchtlinge?" Marie (Verena Altenberger) ist eine, die dort hingeht, wo das Unfassbare passiert, von dem sie bisher nur Bilder kennt. Sie ist nach Lesbos gereist, um in einem Übergangslager mitzuhelfen, wo gestrandete Bootsflüchtlinge von Freiwilligen erstversorgt werden. Es ist ein heißer Sommernachmittag, an dem sie ankommt, sie wird herzlich aufgenommen in der kleinen, bunten Community aus ganz Europa. ...