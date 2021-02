"Schächten" von Thomas Roth: Ein Film enthüllt Verlogenheit

"Schächten" ist eine doppelte Rarität: Selten entsteht ein so aufwendiger historischer Dreh fast ausschließlich in Österreich. Zudem wurde mitten in der Pandemie gespielt und gefilmt.

Am Mittwoch war der letzte Drehtag in Österreich, ein Tag ist noch für eine Art Epilog in New York geplant, dann geht es in den Schneideraum: Thomas Roth, Regisseur des Falco-Biopics "Verdammt, wir leben noch" und vieler TV-Krimis, ist es trotz Pandemie gelungen, einen historischen Film fast komplett in Österreich zu inszenieren - mit Sicherheitsabstand, viel Schauspielprominenz und enormer Motivation. Die Idee zum Filmprojekt "Schächten" trage er seit vielen Jahren mit sich herum, sagt Roth im SN-Gespräch. Die Initialzündung sei ...