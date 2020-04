Der deutsche Schauspieler Dieter Laser ist tot. Das teilte seine Frau Inge Laser am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. Dieter Laser starb demnach bereits am 29. Februar in Berlin. Wenige Tage zuvor, am 17. Februar, war er 78 Jahre alt geworden.

SN/APA (dpa/Archiv)/Wolfgang Kumm Dieter Laser verstarb wenige Tage nach seinem 78. Geburtstag