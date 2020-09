Sigmund Freud: Ein Privatleben mit Brüchen

Eine Doku rückt den Menschen Freud in den Mittelpunkt.

"Ich erinnere mich an den Zigarrengeruch, wenn sie die Türen seines Arbeitszimmers am Mittwochabend öffneten", schreibt Anna Freud. "Mein Vater scharte dort Ärzte, an der Psychoanalyse Interessierte und ihm nahestehende Personen um sich. Damals war mein Vater gewissermaßen ihr Prophet." Anna Freuds Erinnerungen sind Teil des Films "Sigmund Freud - Jude ohne Gott", für den der Dokumentarist David Teboul Material aus Briefen, Biografien und Filmbilder aus Archiven zusammengetragen hat. Anna Freud weiter: "Es wurde über (…) Fälle gesprochen, über die ...