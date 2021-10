"Supernova" mit Colin Firth und Stanley Tucci: Einmal noch strahlen, dann verglühen

Im Demenz-Liebesdrama "Supernova" spielen Colin Firth und Stanley Tucci ein zärtliches Ehepaar beim Abschied.

Die Rollen zwischen den beiden sind klar verteilt: Der Schriftsteller Tusker (gespielt von Stanley Tucci) ist der Lebenslustige und der Pianist Sam (Colin Firth) eher der still Zurückgezogene. Gemeinsam haben sie die schönsten Jahrzehnte verbracht, eingebettet in eine große Familie, einen umfangreichen Freundeskreis, haben Neuankünfte und Verluste erlebt, private Abenteuer und berufliche Erfolge gefeiert. Das Liebes- und Lebenspaar in "Supernova" unter der Regie von Harry McQueen führt eine ideale Beziehung, so scheint es.

Doch die Fragilität des menschlichen ...