Tribut zum 100. Geburtstag von Amos Vogel im Filmmuseum: Das Kino eines großen Widerspenstigen

Am Sonntag wäre der Filmkurator Amos Vogel 100 Jahre alt geworden. Das Filmmuseum würdigt den Meister des Subversiven.

"Sei unbequem", notierte Amos Vogel einmal. "Sei Sand, nicht Öl in der Maschinerie der Welt." Am kommenden Sonntag wäre Vogel 100 Jahre alt geworden, jener Filmvermittler, Kurator, Kritiker und unermüdlich Lehrende, den Martin Scorsese als einen "Giganten" bezeichnete und der Generationen von Filmschaffenden und Filmpublikum prägt.

Als Amos Vogelbaum wird er am 18. April 1921 in Wien in eine jüdische Familie geboren. Er ist früh vom Kino fasziniert und wird mit zwölf oder 13 Jahren Mitglied im Filmklub ...