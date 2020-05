Sitzen wir durch Corona alle im selben Boot? Das sei Unsinn, sagt Schauspielerin Verena Altenberger. Die Krise mache nicht alle gleich, im Gegenteil.

Die Salzburger Schauspielerin Verena Altenberger stand Mitte März in Köln für einen Kinofilm und eine Serie vor der Kamera, als es hieß: Schnitt - es ist Pandemie. Seither ist Altenberger in ihrer Wohnung in Wien und macht sich Gedanken darüber, ...