"Via con me": Unterwegs mit Onkel Paolo

"Paolo Conte - Via con me": ein rettungslos schmeichelhaftes Porträt.

Es gibt wenige Nummern, die so ins Ohr gehen wie Paolo Contes "Sparring Partner". Oder, doch, "Sotto le stelle del jazz". Und dann ist da noch die Italo-Hymne "Azzurro". In der Doku "Paolo Conte - Via con me" (ab Freitag im Kino) erinnert sich Conte, wie seine Mamma geweint hat, als er das Lied geschrieben hat, weil sie in diesem Moment sein Genie erkannte.

"Azzurro" ist eines jener Lieder, die im ersten Lockdown im Frühling 2020 von italienischen Balkonen gesungen wurden. Auch diese Bilder kommen vor in der Doku von Giorgio Verdelli. Es ist eindeutig, ohne Paolo Conte, den hauptberuflichen Anwalt, wäre die italienische Popkultur um einen einflussreichen Autor und Sänger ärmer. "Ich habe mich immer als Landschaftsschreiber gesehen", sagt er über sich selbst. Ein Landschaftsschreiber, wie ein Landschaftsmaler, der das Autobiografische vermeidet, viel Wert auf die detailreiche Schilderung der Umgebung legt und so Gefühle vermittelt.

Nach den blumigen Worten seines Freundes Roberto Benigni ist er "der Prinz der italienischen Musik, ein Adeliger, eben ein Conte. Er ist wie eine Rose, deren Bedeutung das Blühen ist." Und das ist noch nicht einmal das Freundlichste, das in der Doku über Conte zu hören ist. Regisseur Verdelli holt Zeitzeugen und Wegbegleiter vor die Kamera, um Conte in den Himmel zu loben. Ein "piemontesischer Gentleman" sei er, einer, der den idealen Mix aus Ironie und Romantik beherrsche, streut Isabella Rossellini ihm verbale Rosen. Konzertausschnitte dokumentieren, wie konstant solide Conte seine Lieder seit Jahrzehnten auf die Bühne bringt.

Kritische Töne oder auch nur gesellschaftlicher oder musikalischer Kontext fehlen fast komplett, dafür erzählt der Meister einen schlechten, viel zu langen Witz über Chick Corea, und dann ist es auch irgendwann zu Ende. Im Abspann wünscht sich Conte, auch für seine Texte erinnert zu werden, und ja, die Texte, die Songs, die bleiben. Der Film über den Mann, der muss nicht sein.

Film: Paolo Conte - Via con me,

ITA 2020. Regie: Giorgio Verdelli.