Wiener Filmfestival am Rathausplatz startet am Samstag

Die Aufbauarbeiten gehen gerade ins Finale: Am Samstag startet das traditionelle Wiener Filmfestival samt Gastronomie-Angebot am Rathausplatz. Heuer gibt es Coronavirus-bedingt ein neues Konzept. Statt Sitzreihen vor der Großbildleinwand wird es Logen für zwei oder vier Personen geben, die per Gratis-Reservierung vergeben werden. Wer etwas essen will, sollte ebenfalls einen Tisch reservieren.

SN/APA/GERALD MACKINGER Viel wert wird auf Sicherheitsabstand gelegt

Noch wird am Rathausplatz fleißig gewerkt. Aber die Logen vor der Großbild-Leinwand sind schon zu sehen, auch die Gastrostände stehen bereits. Am Donnerstag gab es nun politischen Besuch: Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (beide SPÖ) wollten sich selbst ein Bild von der Umsetzung des neuen Konzepts machen und die Sitzgelegenheiten in Augenschein nehmen. "Ich bin überzeugt, dass die Gäste dieses einzigartige Angebot schätzen werden, das selbstverständlich auch heuer kostenlos ist", sagte der Bürgermeister. Eröffnet wird das Festival am Samstag mit einem besonderem Highlight: Zu sehen gibt es Ludwig van Beethovens "Fidelio". Dabei handelt es sich um eine TV-Aufzeichnung der Probenarbeiten im Theater an der Wien, die auch im ORF und Arte gezeigt wurde. Der von Oscar-Preisträger Christoph Waltz inszenierte "Fidelio" war als einer der Höhepunkte des Beethoven-Jahres 2020 im Theater an der Wien geplant gewesen. Aber es kam anders: Die Premiere und alle Folgevorstellungen im März dieses Jahres musste aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus abgesagt werden. Nun gibt es die Fassung am Rathausplatz zu sehen, ein zweites Mal übrigens am 30. August. Das Filmfestival läuft bis 6. September. Der Bogen des Filmrepertoires spannt sich von Oper über Zeitgenössisches bis hin zu Pop und DJ-Musik. Wer mit dabei sein will, muss online auf der Webseite www.filmfestivalrathausplatz.at Tickets reservieren. Das gleiche gilt für die Gastronomie. Auch hier wird zur Reservierung geraten, die ebenfalls auf der Filmfestival-Webseite möglich ist. Quelle: APA