Kurz vor Beginn der Dreharbeiten zum 25. Bond-Abenteuer ist alles, wie's im Agentenjob sein soll: geheim und nix fix.

Seit 1962 können sich Kinogänger darauf verlassen: James Bond kehrt zurück. Der ikonische Satz war im Abspann seines Leinwanddebüts "James Bond 007 jagt Dr. No" erstmals zu lesen - und seitdem in jedem offiziellen Bondfilm, zuletzt im Jahr 2015 in "Spectre". Nach einigen Hindernissen und mit etwas Verspätung sollen Anfang März die Dreharbeiten für sein 25. Abenteuer beginnen.