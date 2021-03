"Zack Snyders Justice League" im Stream: Neue Chance für die Superhelden

Superman ist tot, und der Rest der Welt wirkt angeschlagen: "Zack Snyders Justice League" ist ein umfangreiches Geschenk an Fans.

Es kommt nicht oft im Leben vor, dass jemand die Chance bekommt, ein Unglück ungeschehen zu machen, eine Fehlentscheidung zu revidieren, einen schlimmen Fauxpas auszubügeln. Davon, wie beglückend eine solche Chance ist, handelt "Zack Snyder's Justice League", sowohl in Bezug auf seinen Inhalt als auch auf seine Entstehungsgeschichte: 2017 kam das Superheldenepos "Justice League" ins Kino, das die Ereignisse nach "Dawn of Justice" um den Tod von Superman weitererzählen sollte und aus Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman ...