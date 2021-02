Zweigeteilte Berlinale beginnt: Leere Kinosäle voller Vorfreude

Als "Industry Event" ist der diesjährige erste Teil der Ausnahme-Berlinale angekündigt. Am Montag streamt das Festival die ersten Filme des Wettbewerbs - jedoch nur für ein Spezialpublikum.

So ganz eindeutig ist die Strategie nicht: Sechzehn Filme im Wettbewerb, zwölf in der Reihe "Encounters", dazu Panorama, Forum, Generation, Perspektive Deutsches Kino, die Special-Galas und eine Retrospektive - so weit wurde das Programm der Berlinale bekannt gegeben. Doch nun muss das Festival in seiner 71. Ausgabe einen Pandemie-Kompromiss eingehen: Von 1. bis 5. März findet ein "Industry Event" statt, bei dem Teilnehmerinnen und Teilnehmer des European Film Market (EFM) online Filme, Serien - darunter auch die neue David-Schalko-Serie "Ich ...