Alexander Kluge - ein unbändiger Glückssucher hat zu feiern

Die Neugier hat Alexander Kluge, der 90. Geburtstag feiert, bis heute nicht verlassen.

Alexander Kluge ist ein Geschichtsdenker. Seine Filme und Schriften vermeiden es, Geschichte als Prozess zu deuten, woraus sich ein Ereignis aus vorangegangenen Vorgängen erklären ließe. Er fragmentiert Geschichte in Partikel, in denen aber sieht er das Besondere einer Zeit aufgehoben. Untereinander stehen diese Kleinsteinheiten in lockerer Beziehung, so wie Kluge überhaupt zwischen unterschiedlichen Bereichen Nachbarschaft zu stiften sucht. Sein Verfahren gleicht mehr einem assoziativen Suchen nach unterirdischen Verbindungen.

Als ein Prinzip in Kluges Denken haben sich die Gefühle ...