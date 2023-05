"Blue Skies", der neue Roman von T.C. Boyle: Absaufen in Florida, verglühen in Kalifornien

Die Ausnahme eines extremen Wetters wird zur Regel und mittendrin bröckelt eine Familie im neuen Roman "Blue Skies" von T. C. Boyle.

Aus Pongauer Sicht müsste man so beginnen: Der Bär ist los und stößt an die Grenzen der Zivilisation. Nun weiß T. C. Boyle, seit den 1980er-Jahren einer der international erfolgreichsten Schriftsteller, nichts von den Bärensichtungen in Salzburg. Aber er kennt sich aus mit jenen Ausnahmezuständen, in die wir geraten, weil die Natur das Menschgemachte ins Wanken bringt. Und also brennt es in seinem neuen Roman "Blue Skies", welch in der Vorstellung schöner und in Wirklichkeit bitterböser Verweis auf ein eben ...