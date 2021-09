Der Untergeher: Grönemeyer liest bei "Verstörungen" Thomas Bernhard

Zehnten Mal findet in Goldegg das Thomas-Bernhard-Festival "Verstörungen" statt.

Üblich ist, was vor wenigen Tagen bekannt wurde: Herbert Grönemeyer hat für kommendes Jahr neue Konzerte angekündigt. Da wird der 20. Jahrestag seines Albums "Mensch" gefeiert. Eher überraschend ist, dass Grönemeyer aus dem Werk von Thomas Bernhard liest. Das wird allerdings nicht in einem Stadion stattfinden, sondern im Schloss Goldegg beim Festival "Verstörungen". Zum zehnten Mal wird dort - kuratiert vom Münchner Schriftsteller Albert Ostermaier und veranstaltet von Wirt Sepp Schellhorn - ein lesender Blick auf das Werk von Thomas Bernhard geworfen. Neben vielen vortragenden Stammgästen wie Jens Harzer, Max Simonischek, Bibiana Beglau oder Peter Lohmeyer, taucht Grönemeyer überraschend auf. Er wird bei "Verstörungen" aus "Der Untergeher" lesen. Darin geht es um drei Männer, deren beruflichen und privaten Werdegang und ihre dauernde Suche nach Perfektion. Alle drei sind Konzertpianisten - womit sich in dieser Hinsicht ein Bezug zum Musiker Grönemeyer ergibt.

Festival: www.verstörungen.at (22. bis 26,. September