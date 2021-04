"Die Städte" von Andreas Maier: Sprache lernen statt in Italien zu sterben

Als Reisen noch etwas Besonderes war: Der deutsche Autor Andreas Maier erzählt von einer Zeit vor dem Billigtourismus.

Der Zeitpunkt könnte kaum besser sein für Andreas Maiers jüngstes Buch "Die Städte": Er erzählt in seinem Roman davon, wie das früher war mit dem Reisen. Fernweh stellt sich bei der Lektüre nur bedingt ein, eher ein Staunen, wie anders Unterwegssein vor dem Billigtourismus gewesen ist.

"Ortsumgehung" nennt der 53-Jährige seinen autofiktionalen Romanzyklus, in dem er sich an Kindheit und Jugend in der Wetterau erinnert. "Die Städte" ist bereits die neunte Folge und entführt in eine Welt, die ...