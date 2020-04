Paul Celan, Schöpfer der gewichtigsten Gedichte des 20. Jahrhunderts, wurde vor 100 Jahren geboren. Vor 50 Jahren ist er gestorben.

Die Hoffnungen hingen an Wien. Als Paul Celan am 17. Dezember 1947 dort ankam, war er einer von 40.000 rumänischen Juden, die sich in diesem Jahr hier niedergelassen hatten. Für ihn, der am 23. November 1920 in Czernowitz - bis ...