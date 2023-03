Einzinger, Barba & Böhm: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser wieder seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Erwin Einzinger: Ein Rucksack voller Steigeisen

Erwin Einzinger ist der Verzettelungskünstler in der österreichischen Literatur. Seine Bücher sind randvoll mit Geschichten, die auszuerzählen er sich aber gar nicht erst die Mühe macht. Er tippt gerade einmal an, welche Ereignisse in einem Leben Einfluss auf eine Person nehmen, das genügt ihm schon. Das mag große, dramatische Umwälzungen ebenso betreffen wie unscheinbare Begebenheiten des Alltags, die einem Außenstehenden nichtig erscheinen mögen. Waltet hier das Prinzip Zufall? Nicht nur, dahinter steckt ...