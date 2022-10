Frankfurter Buchmesse: Wo Altes und Neues aufeinander treffen

Während Spaniens Auftritt als Ehrengast enttäuschte, rückte bei der Frankfurter Buchmesse Osteuropa in den Mittelpunkt.

Der Bedarf an Literatur aus den östlichen Staaten ist gestiegen seit dem Krieg in der Ukraine, das ließ sich auf der Frankfurter Buchmesse, die am Sonntag zu Ende ging, sehen. Eine, die mit ihren Romanen Auskunft gibt, ist Nino Haratischwili, ein Phänomen in der neuesten deutschsprachigen Literatur. Sie wurde 1983 in Tbilissi in Georgien geboren, kam mit 20 Jahren nach Deutschland, wo sie heute lebt und schreibt. Ihre Bücher beschäftigen sich mit der Geschichte des Landes, das sie verlassen hat, ...