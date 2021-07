Franz Schuh erreicht subtil-elegante Schlagkraft

Der Essayist wird von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung ausgezeichnet.

Der Wiener Essayist Franz Schuh erhält von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung den Johann-Heinrich-Merck-Preis 2021 für literarische Kritik und Essay. Dies wurde am Dienstag bekannt gegeben. Der mit 20.000 Euro dotierte Preis wird am 6. November in Darmstadt gemeinsam mit dem Georg-Büchner-Preis an den Grazer Autor Clemens J. Setz sowie dem Sigmund-Freud-Preis an den deutschen Kirchenhistoriker Hubert Wolf verliehen.

Mit Franz Schuh kann man über Gott und die Welt plaudern und unversehens landet man bei der ...