Mankell, Crane, Millesi: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Stephen Crane: Geschichten eines New Yorker Künstlers

Stephen Crane (1871-1900) war kein Mann des Schreibtischs, sondern begab sich als Kriegskorrespondent im Spanisch-Amerikanischen und im Griechisch-Türkischen Krieg vorsätzlich in Gefahr, erlitt Schiffbruch vor der Küste Kubas, verbrachte Zeit mit den Freunden Joseph Conrad, H. G. Wells und Henry James, stürzte sich in Liebschaften und hinterließ dennoch ein opulentes Werk. Deutschsprachige Leser haben jetzt gute Gelegenheit, in Stephen-Crane-Lektüre einzusteigen, kümmert sich doch der Pendragon-Verlag um das Werk in recht gelungenen ...