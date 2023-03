Neuer Roman von Gudrun Seidenauer: Gemeinsam werden die Frauen stark

Die Schriftstellerin Gudrun Seidenauer zeigt in ihrem Roman, was sogar in einer Gesellschaft möglich wird, die für Frauen wenig übrig hat.

Es gibt eine Kontinuität des Schreckens, der sich an Frauen austobt. Ob wir ins Wien der Nachkriegszeit sehen oder in die Gegenwart der IS-Terroristen, im neuen Roman von der Salzburger Autorin Gudrun Seidenauer müssen Frauen der Gewalt von Männern, so mickrige Gestalten sie auch abgeben mögen, gewiss sein. Verzweiflung stellt sich keineswegs ein. Es gibt einen Ausweg: den Zusammenhalt der Frauen. Gemeinsam bilden sie ein unschlagbares Kollektiv gegen die Zumutungen einer Gesellschaft, die für Frauen wenig übrig hat. Das ist die optimistische Variante eines Weltzustands, der uns allen Grund gibt, in Resignation zu verfallen. Aber die drei Frauen in "Libellen im Winter", Mali, Vera und Grete pfeifen auf konventionelle Lebensmodelle. Die Drei formen als Pionierinnen des Trotzes und des Eigensinns eine ideale Gemeinschaft.

Alle tragen sie an der Last der Vergangenheit, ohne dass sie diese einander aufhalsen. Es bedarf einiger Zeit und der Überwindung innerer Widerstände bis sie ihre durchlittenen Schicksale einander anvertrauen, und jede stößt stets auf Respekt und Unterstützung bei den Anderen.

Wer meint, dass der utopische Roman im Augenblick weltumspannender Krisen an Bedeutung verloren hat, rechnet nicht mit dieser Autorin. Sie erschafft eine friedliche Möglichkeitswelt im Kleinen als Kontrast zur desaströsen Realwelt im Großen. Dabei achtet sie auf historische Genauigkeit, auf deren Basis die Alternative errichtet wird.

Schauen wir uns nur Mali an: Als Flüchtling strandet sie nach dem Krieg schwanger in Wien, kommt bei einer Verwandten unter, deren Wohnung sie nach ihrem Tod erbt. Das ergibt eine gute Voraussetzung, um nicht unterzugehen. Sie lebt dort mit Kind bis sie Vera bei sich einziehen lässt, eine verlorene Gestalt von widerspenstiger Natur. Im Kampf mit einem US-amerikanischen Soldaten, der sie vergewaltigen will, erschlägt sie ihn mit einem Stein. Mit Männern hat sie fortan abgeschlossen. Weil zu ebendieser Zeit ein Unwetter niedergeht, wirkt glaubhaft, dass der Amerikaner von einem umgestürzten Baum erschlagen wurde. Zwei Frauen, zwei Geheimnisse. Eine ist Mörderin, die andere verleugnet den Vater ihres Kindes, der ihr Halbbruder ist.

Jetzt kommt die Dritte ins Spiel. Sie arbeitet für die amerikanische Besatzungsmacht und bekommt mit, dass der tote Soldat ein blondes Haarbüschel in der Hand hält. Sie findet heraus, dass Vera die Täterin ist und schweigt. Sie selbst birgt ein Geheimnis, das, würde es öffentlich, sie der Ächtung preisgeben würde. Eine Lesbierin in der Nachkriegszeit, das geht gar nicht. Drei Frauen, drei Geheimnisse.

Ihr Leben lang stehen die Frauen zueinander, nie wird eine im Stich gelassen. Von Streit oder nur Unstimmigkeiten ist bei Gudrun Seidenauer nichts zu erfahren. Allein daran sieht man, dass der Roman mit handelsüblichem Realismus nichts zu schaffen hat. Er führt vor, wie souverän Grenzen zeitgebundener Schicklichkeit zugunsten einer dem Menschen zuträglichen Welt überwunden werden.

Männer steigen nicht gut aus. Sie vergewaltigen und prügeln. Erweisen sie sich als generös, wirken sie umgehend tölpelhaft. Malis Sohn Robert allerdings scheint sich gut zu entwickeln, studiert, ist ehrgeizig, verliert aber den Kontakt zu seiner Mutter, deren Verschweigen der wunden Punkte ihn aufregt. Und Erich, ein Schwuler, den Grete heiratet, um Normalität vorzuschützen, ist offenbar auch zu trauen.

Gudrun Seidenauer führt den Roman nah an unsere Gegenwart heran, sodass die Zeit als eigentliche Heldin in Erscheinung tritt. Das Trio steht unter Einfluss wechselnder Verhältnisse. So konstant die Festigkeit ihrer Beziehung untereinander bleibt, Robert, der einst so zutrauliche Sohn, verändert sich. Er stellt, auch unter dem Eindruck der 68er Bewegung, kritische Fragen, Distanz stellt sich ein.

Gewalt, ein ewiges Thema? Als Mali im Alter von einer Jesidin betreut wird, kommt deren Geschichte auf, als sie von Islamisten entführt und missbraucht wurde. Auch eine, die Rückhalt bei anderen Frauen nötig hat, um sich in Wien von ihrem Leben aus ihrer Großfamilie, in der sie Unterschlupf gefunden hat, zu befreien. Immerhin hört sie auf Mali, die ihr widerständische Gedanken einpflanzt. So schlägt zwei Generationen später wieder einmal die Stunde der Befreiung.