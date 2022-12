Romandebüt "Die Korrektur des Horizonts": Die Schönheit in einem wackeligen Leben

Mit "Die Korrektur des Horizonts" legt die gebürtige Kärntnerin Minu Ghedina ein feinfühliges Romandebüt vor,

Das Mädchen steht auf unsicherem Terrain und daher muss es sein Inneres oft neu vermessen. Nur so kann man halbwegs ganz bleiben, wenn vieles an einem zerrt. Oder man macht es ganz anders, wie Ada. Sie hat das Gefühl, sie müsse Schnüre um sich binden, "um nicht auseinanderzufallen". Und sie muss ihren Horizont stets korrigieren, um in der in Balance zu bleiben. In "Die Korrektur des Horizonts", ihrem späten Debütroman, die Autorin ist 63 Jahre alt, erzählt Minu Ghedina von ...