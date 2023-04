Schifferli, Rosa, Stangl: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser wieder seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Dagmar Schifferli: Meinetwegen. Roman. Geb., 112 S, Nagel & Kimche, Zürich.

Eine Jugendliche rastet aus. Sie erleidet Gewalt in der Familie, und einmal gibt sie all die erlittene Qual an ein Mädchen weiter, das eigentlich ein Zufallsopfer ist. Also kommt Katharina in eine Klinik, wo sie mit einem Psychiater den Vorfall aufarbeiten soll. Das ist gängige Praxis, doch in diesem Fall gibt das Mädchen die Spielregeln vor. Es verpflichtet den Psychiater auf die reine Zuhörerrolle, Fragen zu stellen ...