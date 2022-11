Schriftsteller Friedrich Ch. Zauner tot: Vermesser von Welt und Land

Das epochale Werk "Das Ende der Ewigkeit" erschien zwischen 1992 und 1996.

Zu Beginn der 90er-Jahre erschien - recht unbemerkt vom sogenannten Literaturbetrieb - über vier Jahre hinweg ein epochaler Romanzyklus mit dem Titel "Das Ende der Ewigkeit". Friedrich Ch. Zauner vermisst darin in vier Bänden akkurat, sprachlich mächtig und niemals provinziell, sondern weltliterarisch seine Innviertler Heimatregion im Sauwald mit dem Weltgeschehen im 20. Jahrhundert. Im Alter von 86 Jahren ist Zauner, einer der produktivsten Schreiber des Landes, am Mittwoch in Schärding nach kurzer Krankheit gestorben. Er wurde 1936 in Rainbach/Innkreis geboren. ...