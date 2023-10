Der Österreicher ist Kandidat für den Deutschen Buchpreis 2023. Er ist einer von sechs Finalisten auf der Shortlist.

Die Pubertät von Till spielt sich im Netz ab. Manchmal fragt man sich, was man früher alles so in seiner eigenen Kindheit gemacht hat, als es weder Internet noch Handys gegeben hat. Wie sah ein Coming-of-Age-Roman ohne das alles aus? ...