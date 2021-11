Verlag Jung und Jung wird verkauft

Der Schweizer Kampa-Verlag erweitert sich nach Österreich.

Seit 21 Jahren gibt es den Verlag Jung und Jung in Salzburg, der seither unübersehbare Spuren in der Literaturlandschaft hinterlassen hat. Dass in diesem Haus wichtige Bücher gemacht werden, lässt sich an Preisen ablesen, die eingefahren wurden. Die Tagebuchaufzeichnungen von Nobelpreisträger Peter Handke erscheinen dort, zwei Mal wurden Titel mit dem Deutschen und zwei Mal mit dem Österreichischen Buchpreis ausgezeichnet - 2010 "Tauben fliegen auf" von Melinda Nadj Abonji, 2012 Ursula Krechels "Landgericht", 2018 Daniel Wissers "Königin der Berge" und ...