Wortlandstreicher bei der Buchmesse: Wie der Pinzgauer Übersetzer Ludwig Hartinger Slowenien Literatur schenkt

Für seine Wortlandstreicherei zwischen Lyrik und Karst wird Übersetzer Ludwig Hartinger bei der Buchmesse in Frankfurt ausgezeichnet.

"Das wäre, als würde ein Slowene in Salzburg unbekannte Gedichte von Georg Trakl aufspüren", sagt Schriftsteller Karl-Markus Gauß. Schwer denkbar, wegen der Sprachhürden, die in der Lyrik in kleinsten Nuancen liegen. Ludwig Hartinger schaffte es. Der Übersetzer entdeckte quasi für ...