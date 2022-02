Zum 100. Geburtstag des Schriftstellers Rudolf Lorenzen: Wie konnte man ihn bloß vergessen?

Er blieb ein großer Unbekannter der Literatur: Zum 100. Geburtstag ist es Zeit für eine Wiederentdeckung von Rudolf Lorenzen.

Seltsam! Da schreibt einer Bücher, die vieles in den Schatten stellen, was heute geschrieben und gelobt wird. Dennoch bleibt er einer der Unbekannten der deutschen Literatur. Gut, Rudolf Lorenzen war keiner, der sich im Literaturbetrieb wichtiggemacht hätte; eine Einladung zu einem Treffen der Gruppe 47, eine Nobilitierung für jeden Autor, schlug er aus. Und sein Werk passt in keine Schule und kein ästhetisches Programm seiner Zeit.

Die Karriere als Schriftsteller begann zufällig. 1957 schrieb die "Süddeutsche Zeitung" einen ...