Manfred Honeck zum ICMA-"Artist of the Year" gewählt

Manfred Honeck, Vorarlberger Musikdirektor des Pittsburgh Symphony Orchestra, wird 2018 im Rahmen der International Classical Music Awards (ICMA) als "Artist of the Year" ausgezeichnet. Das gab die Jury des Preises, der am 6. April im Rahmen eines Galakonzerts mit dem polnischen Radio Symphony Orchestra in Kattowitz vergeben wird, bekannt.

SN/APA (Archiv)/FRANZ NEUMAYR Honeck ist Musikdirektor des Pittsburgh Symphony Orchestra