14-jähriger Pianist Elias Keller: "Klassik ist kein alter Schmarrn"

Elias Keller würde gerne Fußballstadien füllen. Am Wochenende kann man sich im Konzertsaal von der Begabung des 14-Jährigen überzeugen.

Den ersten Versuch vereitelte noch Omikron. Weil Elisabeth Fuchs und einige Musiker ihrer Philharmonie Salzburg Anfang Februar an Corona erkrankt waren, musste das Konzertprogramm rund um Mozarts A-Dur-Klavierkonzert auf das kommende Wochenende verschoben werden. Am Flügel sitzt ein bemerkenswerter junger Pianist: Elias Keller. "Es ist für mich eine große Ehre, dieses Konzert in Salzburg zu spielen. Es ist eines seiner ausgefeiltesten Stücke", sagt der 14-Jährige.

Und er habe sich wirklich intensiv mit Mozart auseinandergesetzt. Obwohl Elias sich mehr ...