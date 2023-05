Acht Weltstars bei den Salzburger Pfingstfestspielen: Ein Gipfeltreffen für Daniel Barenboim

Die Pfingstfestspiele waren künstlerisch und wirtschaftlich ein Erfolg. Den Abschluss bildete ein luxuriös besetztes Galakonzert.

"So viele Jahre, so viele Emotionen, so viele Freunde", sagte Daniel Barenboim: "Ich bin sehr bewegt." Eigentlich hatte Cecilia Bartoli zum 80er des Pianisten und Dirigenten ein ganzes Pfingst-Festival in Salzburg geplant, das Barenboim aktiv mitgestalten sollte. Doch der Gesundheitszustand von Daniel Barenboim ließ nur ein Benefiz-Galakonzert zugunsten seiner Stiftung zu, für die Schubertiade am Nachmittag hatte Barenboim sein Mitwirken schon im Vorfeld abgesagt.

Die Riege an Weltstars, die Cecilia Bartoli am Montagabend in der Hommage an ihren ...