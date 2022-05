Aus Freundschaft wuchs ein gemeinsamer Klang

Das Salzburger Javus Quartett erobert die europäischen Kammermusikreihen - und kehrt zurück zu den Wurzeln.

Es ist ein Debüt und zugleich eine Rückkehr: Salzburg ist schließlich die musikalische Heimat für die Mitglieder des Javus Quartetts. Nun findet sich der Name des jungen Kammermusikensembles erstmals im Programm der Stiftung Mozarteum: Am Donnerstag gastiert das Quartett in der Reihe "Klassik pur" in Mozarts Wohnhaus.

Nur wenige Schritte entfernt, auf der anderen Seite des Makartplatzes, hat 2015 die Geschichte des Quartetts begonnen. Die Geigerinnen Marie-Therese Schwöllinger und Alexandra Moser, Anuschka Cidlinsky auf der Bratsche und Oscar ...