Austrofred live in Salzburg: Ein Champ macht auch Eisenstangen und Nagetiere sexy

Zwischen Trash, Pathos und Pioniertaten des Pop: Austrofred und Kurt Razelli live in der ArgeKultur.

Der Austrofred ist ein Champ, der sein Publikum kennt, weil er es liebt. Und umgekehrt. Bemerken lässt sich das beim Auftritt in der ArgeKultur, wenn der Champ neue, unbekannte Lieder spielt. Da dauert es oft bloß einen Refrain lang, bis das Publikum voll einsteigt. Egal, ob es um den weltweit ersten Popsong geht, in dem "die Gefühlswelt von Nagetieren und die Apokalypse" beleuchtet wird: "Tanz, klane Tanzmaus, tanz, weil bald is es aus". Auch wenn Austrofred den "ersten Happy-Song für ...