Barenboim wird Ehrendirigent der Berliner Philharmoniker

Die Berliner Philharmoniker haben Daniel Barenboim (76) zu ihrem Ehrendirigenten ernannt. Fünfzig Jahre nach seinem Debüt bei den Philharmonikern am 14. Juni 1969 will das Orchester damit ein Zeichen der Verbundenheit setzen. Barenboim sei der Gastdirigent, der dem Orchester am engsten verbunden sei, und der erste Dirigent, dem die Ehrung zuteil werde.

SN/APA (dpa)/Annette Riedl Fünfzig Jahre nach seinem Debüt kehrt Barenboim nach Berlin zurück