Bob Dylan: Auferstehung aus Trümmern des Vergessens

Bob Dylan bekam vor 25 Jahren ein frisches Leben. Wie das gelang, lässt sich an der neuen Ausgabe seiner "Bootleg Series" studieren.

Dass Bob Dylan wieder auftauchen würde, schien unwahrscheinlich. Den Beweis für sein künstlerisches Verschwinden hatte er schon 1985 vor aller Welt geliefert. Er sang "Blowin' in the Wind", schon damals ein Volkslied, das halt zum Anlass passte: "Live Aid", das Megaspektakel, das mithilfe der Popmusik eine Hungerkatastrophe in Afrika lindern sollte. Am Ende der zwölfstündigen Show kündigte Jack Nicholson an: "The transcendent Bob Dylan." Das übersetzen wir mit "übernatürlich". So, wie Dylan, begleitet von Ron Wood und Keith Richards, auf ...