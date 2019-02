Brit Awards für George Ezra, Jorja Smith und Band The 1975

George Ezra ("Budapest") und Jorja Smith ("Don't Watch Me Cry") sind bei den Brit Awards am Mittwochabend in London als bester Künstler und beste Künstlerin ausgezeichnet worden. Gewinner des Abends waren The 1975, die als beste nationale Band und für das beste Album ("A Brief Inquiry Into Online Relationships") ausgezeichnet wurden.

SN/APA (AFP)/DANIEL LEAL-OLIVAS George Ezra als bester britischer Künstler ausgezeichnet