Currentzis poliert die Juwelen

Das neue Orchester "Utopia" stellte sich erstmals in Wien vor.

Markus Hinterhäuser als Intendant der Salzburger Festspiele hat heuer unbeirrt am Dirigenten Teodor Currentzis festgehalten. Nun machen es ihm Intendanten von vier Konzerthäusern nach, drei davon werden von Österreichern geleitet. Seit dem Überfall Vladimir Putins auf die Ukraine haben sich im Kulturaustausch mit Russland die Blickwinkel verschoben, von Künstlern wurden Bekenntnisse abverlangt, die nicht jeder zu geben bereit war. Teodor Currentzis schwieg, was ihm Absagen von Konzerten wie in Köln und wohl auch sein Vertragsende als Chefdirigent des SWR Symphonieorchesters ...