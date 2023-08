Das neue Album "Danke gut" von Anna Mabo: Einzigartige Unverblümtheit in einer Wundertüte

Anna Mabos drittes Album "Danke, gut", das erste Bandalbum, ist fabelhaft, weil sich die Songs fühlen, aber nicht einfangen lassen.

"Eh gut. Es lauft", singt sie. Im Song "lauft" bezieht Anna Mabo das zwar auf floskelhafte, oberflächliche Redewendungen. "Es lauft" gilt aber auch für die Sängerin, Dichterin und Theaterregisseurin selbst. Vor ein paar Wochen kuratierte sie das Popfest Wien, bald inszeniert sie am Kosmos Theater, dann in Linz. In Salzburg im Schauspielhaus war sie vergangenes Jahr. Und dazwischen spielt sie gefühlt auf allen Festivals und Bühnen des Landes ihre Songs. Dabei erweist sie sich als aufregende dichtende Sängerin und unprätentiöse Unterhalterin, der es bei allem Witz nie an Ernsthaftigkeit mangelt. Das alles gilt auch für ihr Album "Danke, gut", das heute, Freitag, erscheint. Man hört da ein Wunderding, dem auch die viele Livearbeit der vergangenen Jahre anzumerken ist.

Mabo kann auf der Bühne - egal ob in intimem Rahmen oder in großen Räumen - mit einer Gitarre alles allein. Und doch entwickelt sich eine Stärke, wenn sie, wie oft, von Cellist Clemens Sainitzer begleitet wird. Da passiert auf der Bühne ein verbales und musikalisches Zusammenspiel aus Witz und Seele. Die Texte Mabos bekommen dann quasi Unterstützung und damit frische Dringlichkeit.

Mabo beendete für die Aufnahme des neuen, dritten Albums endgültig den Alleingang, der noch das Debüt "Die Oma hat die Susi so geliebt" vor vier Jahren geprägt hatte. Neben Sainitzer ist auf "Danke, gut" auch Schlagzeuger Alex Yannilos dabei. Schon auf dem zweiten Album "Notre Dame" hatte die Wienerin Unterstützung, aber die fiel eher dezent aus neben der Wucht von Mabos Texten. Auf "Danke, gut", das sie ihr erstes "Bandalbum" nennt, bildet Mabos Erzählerstimme immer noch das Zentrum. Und es wäre auch zu schade, das zu opfern. Doch rundherum schmiegt sich das Erzählte in einen dramaturgisch fein ausgewogenen Sound. Das Erzählte wird dann nicht nur begleitet oder untermalt. Da klopft und hämmert Sainitzer auf das Cello ein. Es wird zugespitzt, bisweilen das Erzählte vom Sound noch mal erzählt. Die Einheit aus Geschichte und wortmalerischem Klang hat fast Schubert'sche Dimension.

Exemplarisch für das Zusammenspiel und Ineinandergreifen ist der Song "pyrenäentourist". Bei dem Song kann einen zunächst schon die unbeantwortbare Frage umtreiben, warum jemand einen traurigen Song über einen "pyrenäentourist" schreibt mit schönen Zeilen wie: "Die Wunder der Welt halten dich auch nicht mehr aufrecht." Diese eigenartige Begegnung beginnt ganz sanft und nachdenklich mit der Gitarre und einer brüchigen Stimme. "Älter werden alle, die dir nah sind, für immer jung sind nur die, die nicht mehr da sind." Im Lauf des Songs über eine Welt, die "so profan" ist und in der man gern "unter Tag" sei, steigert sie die Dynamik. Da kommt zuerst das Cello aus dem Hintergrund und dann erhebt sich in Kombination mit dem Schlagzeug eine überwältigende Erlösung, obwohl die Quintessenz nachdenklich bleibt: "Die gute Nacht, die gibt es nicht." Oder die intensive, punkrockige Anklage "i.m.d.e.n.", das als Abkürzung für "Ich mag dich einfach nicht" steht. Und dann Zeilen wie "Sie wird in einem Wandschrank seekrank und treibt übers Meer" oder "Seit du weg bist, ist windstill".

Doch keine Angst, es geht mitnichten nur durch Abschiede und Vergeblichkeit oder das Nicht-Mögen. Dazu ist Mabo viel zu fröhlich und wohl auch viel zu verliebt ins Leben, aus dem sie scheinbar mühelos die komischen und verletzenden, kuriosen und stinknormalen Seiten zu frech-frischen Texten macht.

So versucht man 13 Songs lang vergeblich, einem Album Herr zu werden, das vielseitig wie das Dasein ist. "Mir taugt es eh, wenn man es nicht einfach zuordnen kann", sagte Mabo. Das Album steckt voller kleiner Wunder und Windungen und Kurven, schlägt Haken, entzieht sich einer eindeutigen Zuordnung. "Warum soll ich nach vorne schauen, da bist du nicht mehr da", singt sie. So singt niemand darüber, dass es auch eine Wohltat sein kann, nicht immer auf das nächste Abenteuer und die nächste Aufregung oder gar Liebe zu warten.

Mit Anna Mabo taucht man trotz manchmal spürbarer Ironie oder auch eindeutiger Witzigkeit in eine erzählerische Tiefe und Hintergründigkeit. Nach dem Hören fällt es schwer, wieder an die übliche Banalität der Oberfläche und Oberflächlichkeit zu stoßen.

Aber vielleicht will man das nach dem Erlebnis dieses Albums ja gar nicht mehr. An der Oberfläche tut sich ja ohnehin nur das Übliche. Und davon singt Anna Mabo nicht, denn sie ist als Dichterin und Sängerin alles andere als "üblich". Sie, für die "Singer-Songwriterin" bestenfalls als hilfloser Ausdruck taugt, erweist sich als unverblümte Erzählerin ihrer eigenen kleinen Welt, die dann aber schnell auch unsere ist.



Album: Anna Mabo, "Danke, gut" (Bader Molden Recordings).