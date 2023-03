"Der Freischütz" als Desaster des Theaters an der Wien zwischen Oper und Kino: Der Traum der Würstlstandlerin

Theater an der Wien: Dekonstruktivismus ist für eine Oper wie "Der Freischütz" tödlich und fad.

Immerhin, diese "Oper" endet insofern glücklich, als man aufstehen und nach quälenden drei Stunden gehen kann. Selten weiß man in so kurzer Zeit nach Heben des Vorhangs, dass die Superidee eines Regisseurs in einem Desaster egozentrischen Hochmuts enden kann. Der ungarische Regisseur David Marton hat sich Carl Maria von Webers Romantik-Ikone "Der Freischütz" vorgenommen. Die Premiere am Mittwoch im Museumsquartier, der Dependance des Theaters an der Wien, geriet zum Bauchfleck und szenischen Ärgernis, das sich auch auf die musikalische Qualität ...