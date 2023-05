Die Pianistin Ingrid Haebler ist gestorben

Die einstige Professorin am Salzburger Mozarteum wurde vor allem für ihren Mozart-Stil gerühmt.

Die Pianistin Ingrid Haebler, die ab 1969 am Salzburger Mozarteum unterrichtet hat, ist am Sonntag gestorben. Dies erfuhren die SN aus ihrem Freundeskreis. Aufgewachsen in Polen, erhielt sie von ihrer Mutter ersten Klavierunterricht. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges übersiedelte die Familie nach Salzburg, wo die Elfjährige mit einem Stück Mozarts und einer eigenen Komposition debütierte.

Sie studierte in Wien, Salzburg, Genf und Paris. Nach zwei Preisen beim Internationalen Klavierwettbewerb in Genf und dem ersten Preis beim ARD-Wettbewerb 1954 begann ihre Weltkarriere. Haebler wurde vor allem für Mozart-Interpretationen gerühmt. Lange vor der historischer Aufführungspraxis entdeckte sie den Hammerflügel der Mozart-Zeit für ihren Stil. 2022 publizierte Decca eine Box mit 58 CDs: alle Aufnahmen seit 1953.